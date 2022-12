Kleiderkammer in Viersen Die Kleider-Schatzkammer im Keller

In dem großen Kellerraum unter dem Nebenraum der Kreuzkirche an der Hauptstraße 120 in Viersen herrscht rege Betriebsamkeit. Drei Männer sind mit dem Aufstellen von hohen weißen Regalen beschäftigt, indes Ernsdorf und ihre ehrenamtliche Helferin Daniela Seipelt mit dem Einräumen von Bekleidung, Schuhen, Spielzeug und Haushaltsartikeln beschäftigt sind. In dem Kellerraum entsteht die neue Kleiderkammer der Kirchengemeinde. „Eigentlich hat alles mit den ukrainischen Flüchtlingen angefangen, die im März in Viersen ankamen“, sagt Anna Ortiz Rojas, die bei der Diakonie Krefeld-Viersen arbeitet und die evangelische Kirchengemeinde Viersen im Bereich der Flüchtlingshilfe unterstützt. Die Kirche stellte damals im kleinen Saal des Gemeindehauses an der Königsallee Bekleidung, Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln für die geflüchteten Menschen zur Verfügung. Eine Erstversorgung für die Menschen, die teilweise nur mit einer Plastiktüte mit Habseligkeiten in der Kreisstadt angekommen waren. „Wir stellten dann fest, dass viele Flüchtlinge immer wieder kamen und sich mit diesen Dingen versorgten, einfach weil sie sie wirklich brauchten“, sagt Ortiz Rojas. Das ließ die Idee aufkommen, eine Kleiderkammer einzurichten.