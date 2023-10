Fotos von Einkaufszentrum im Viersen Neue Idee für Rathausmarkt Galerie gesucht

Eichstädt ist im Mai 2022 von der Hauptstraße 61 in ein größeres Ladenlokal in die Galerie zurückgekehrt. Dort hatte er vor 16 Jahren neben der Rolltreppe einen Stand, zog dann innerhalb der Galerie mit seiner „Blumeninsel“ in ein Ladenlokal neben dem früheren Kaiser’s-Supermarkt. Inzwischen gehören neben Blumen auch Deko- und Geschenkartikel sowie Feinkost wie Kaffee von der Rösterei „Brüherei“ aus Nettetal zu seinem Sortiment.