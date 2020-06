Freude bei der Feuerwehr Viersen : Neue Hightech-Drehleiter für den Löschzug Dülken

Viersen Das Fahrzeug ersetzt die alte Drehleiter von 2009. Es bietet viele neue Möglichkeiten, um etwa Personen aus einem Schacht zu holen, Kranke zu lagern oder verletzte Wehrleute zu retten.

Die Feuerwehr Viersen hat eine neue Drehleiter. Sie steht dem Löschzug Dülken zur Verfügung und ersetzt eine Drehleiter aus dem Jahr 2009. Das neue Modell aus dem Haus Magirus befindet sich auf einem Mercedes-Benz-Fahrgestell und bildet den neuesten Stand der Technik ab: Der oberste Teil der Leiter lässt sich abknicken und zusätzlich ausfahren, so können auch entlegene Stellen erreicht werden. Die Stützen sind beleuchtet, und per Skybeamer sind auch Hindernisse über dem Fahrzeug besser zu erkennen –wichtig, wenn der Wagen beispielsweise nah an einer Strom-Freileitung steht.