Immobilien in Niederkrüchten Aus der alten Grundschule wird ein schmuckes Mietwohnhaus

Für die Grundsteinlegung machte der Dauerregen eine kleine Pause. Die Reden hörten sich die zahlreichen Gäste im Trockenen an – in einem Zelt auf dem ehemaligen Schulhof der Grundschule. Mit dem Bau an der Dr.-Lindemann-Straße in Niederkrüchten sollte eigentlich bereits vor knapp drei Jahren mit dem Bau begonnen werden. Nach dem Umzug der Grundschule in die ehemalige Hauptschule wurde der Großteil des Altbestandes abgerissen. Doch dann wurde das Projekt vor zwei Jahren aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt.