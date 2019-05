Bildung in Niederkrüchten : Neue Ganztagsbetreuung an katholischer Grundschule

Niederkrüchten Für das Angebot in Niederkrüchten liegen bereits 65 Anmeldungen vor. Start ist am 28. August.

Das Team steht, der Kooperationsvertrag ist unterschriftsreif: Die Offene Ganztagsschule an der Katholischen Grundschule (KGS) Niederkrüchten wird mit Beginn des kommenden Schuljahrs am 28. August starten. 65 Anmeldungen liegen bereits vor, teilte die Verwaltung jetzt im Schulausschuss mit.

Die OGS sichert an Schultagen eine sozialpädagogische Betreuung in der zeit von 11.55 bis 16.30 Uhr. Zusätzlich findet eine Betreuung von 7.45 bis 16.30 Uhr während der Schulferien statt. Eine Ausnahme gibt es allerdings: An drei Wochen in den Sommerferien und für eine Woche in den Weihnachtsferien gibt es keine Betreuung, ebenso wenig an beweglichen Ferientagen und unterrichtsfreien Schultagen.