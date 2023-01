Handwerkskammer warnt Neue Betrugsmasche: Falsche Energieberater

Die Täter geben sich dabei laut Handwerkskammer (HWK) telefonisch als Energieberater der Handwerkskammer aus und bieten einen Vor-Ort-Termin an. „Mitarbeiter der Handwerkskammer melden sich grundsätzlich nicht von sich aus in den Haushalten“, betont Alexander Konrad von der HWK Düsseldorf. Vor allem in bergischen Städten wie Remscheid und Solingen seien bei der Polizei in den letzten Wochen gehäuft Diebstahlsmeldungen eingegangen. „Die Tatortregionen solcher Maschen wechseln allerdings bekanntlich schnell“, warnt Konrad. Der Tatablauf glich dabei stets folgendem Muster: Ein vorgeblicher Energieberater lenkt die türöffnende Person ab, lässt Wasserhähne aufdrehen; ein Komplize kontrolliert in einem anderen Raum angeblich den Verbrauch. Konrad: „Auch stehen weder Handwerkerinnen und Handwerker urplötzlich in der Tür, um eine Energieberatung anzubieten. Wer das sehr sinnvolle Angebot einer Energieberatung in Anspruch nehmen möchte, wendet sich an die Fachbetriebe vor Ort.“