Niederkrüchten : Kolumbarium und Sternenkinderfeld sind ab 2020 in Niederkrüchten geplant

NIEDERKRÜCHTEN Ab 2020 soll es am Friedhof Elmpt ein Kolumbarium geben, am Friedhof Niederkrüchten ein Feld für Sternenkinder.

Auf den Friedhöfen in Elmpt und Niederkrüchten bietet die Gemeinde ab Anfang 2020 zwei neue Bestattungsformen an. Dies beschloss jetzt der Hauptausschuss. So soll auf dem Elmpter Friedhof ein Kolumbarium zur Aufbewahrung von Urnen errichtet werden. Kolumbarien können zum Beispiel Urnenwände oder freistehende Stelen mit verschließbaren Urnenkammern sein. Jede Grabkammer trägt ein Namensschild. Nach Ablauf der 25-jährigen Ruhezeit werden die Kammern geräumt, erläuterte die Verwaltung im Ausschuss. Die Asche der Verstorbenen werde danach in ein gesondertes Grabfeld gebracht und die Urne den Angehörigen auf Antrag überlassen.