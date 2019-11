Schwalmtal-Waldniel : Neue Beleuchtung zum Weihnachtsmarkt

Schwalmtal Durch Sponsoren hat der Gewerbeverein Schwalmtal eine neue Weihnachtsbeleuchtung erhalten. Sie strahlt ab 30. November. Am zweiten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt in Waldniel statt.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Schwalmtal-Waldniel wird in diesem Jahr so schön strahlen wie lange nicht mehr. Denn die alten Ketten werden durch neue, sparsamere LED-Technik ersetzt. „Die Ketten waren ungefähr 20 Jahre alt. Sie konnten nicht mehr repariert werden“, sagt Paul Lentzen, Vorsitzender des Gewerbevereins Schwalmtal. Vom Ergebnis können sich die Schwalmtaler am Samstag, 30. November, überzeugen. Um 17 Uhr werden die neuen Lichterketten beim „Lichterfest“ erstmals eingeschaltet. Außerdem wird der große Weihnachtsbaum am Marktplatz geschmückt. Die Firma Roemer Bau wird einen Steiger zur Verfügung stellen. Von dort aus können Jungen und Mädchen aus den Kindertagesstätten und Schulen selbst gestaltete Kugeln an den Baum hängen. Das werde ein ganz besonders festlicher Moment, bei dem es sich bestimmt lohne, dabei zu sein, meint Tobias Hansen, Leiter des Sparkassen-Finanzcenters.