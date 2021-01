Verkehrsbehinderungen in Viersen : Neue Baustellen in der Stadt

Der Schanzweg wird von Montag an gesperrt (Symboldbild). Foto: Pixabay

Viersen Bauarbeiten starten am Montag, 25. Januar, am Schanzweg und am Industriering.

Bauarbeiter sanieren ab Montag, 25. Januar, die Fahrbahndecke am Schanzweg. Der erste Bauabschnitt befindet sich im Bereich der Neuwerker Straße. Während der Arbeiten ist die Straße gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der zweite Bauabschnitt ist im weiteren Verlauf Richtung Donker Weg und Grenzweg. Auch dort wird eine Umleitung ausgewiesen. Bis Freitag, 5. Februar, soll die Straße fertig sein, informiert die Stadt.

Außerdem starten am Montag Bauarbeiten am Industriering, dort werden bis voraussichtlich 5. Februar Versorgungsleitungen verlegt. Im Bereich der Wanderbaustelle wird die Straße halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Straßenverkehr.

(naf)