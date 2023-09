Neue Ausstellung zur Migration in Viersen „Heimat ist da, wo ich frei bin“

Heimat ist meist der Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist. Was ist aber, wenn man seine Heimat verlassen muss? Kann man auch woanders Heimatgefühle empfinden? Antworten darauf geben Fotos und Statements von Menschen aus fernen Ländern. Sie sind zurzeit beim Jugendmigrationsdienst an der Süchtelner Straße 5-7 zu sehen.