Neue Ausstellung In Burg Brüggen hinter die Fassade blicken

Ingrid Filipczyk zeigt Fotos, die in der Münchner Pinakothek der Moderne entstanden sind. Sie reizte das Wechselspiel zwischen der Materialität des Raums und den Licht- und Schattenwirkungen der Architektur. Ilse Gabbert zeigt zwei Fotografien, die mehr sind als nur ein Aktfoto. Da wird zum Beispiel eine Häuserfront auf den Körper projiziert und Licht gezielt eingesetzt. Ihre Fotos haben etwas Malerisches. Stefanie Hohls‘ Stillleben sind bewusst so dunkel gehalten, dass man gerade noch so eben den Unterschied zwischen den Objekten und dem Hintergrund erkennt. Wo fängt Dunkelheit an? Die Künstlerin spielt damit auch auf den kurzen Übergang vom Leben zum Tod an.