Neuansiedlung in Schwalmtal : Neue Arbeitsplätze für Waldniel

Benjamin Görges (l.) und sein Vater Stefan Görges haben die Firma Reavet gegründet und sind an die Dülkener Straße in Schwalmtal-Waldniel gezogen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Das neue Unternehmen Reavet in Schalmtal-Waldniel schafft 40 Jobs und möchte in den kommenden zwei Jahren die Zahl der Mitarbeiter auf 100 aufstocken. Warum Arbeitsplätze in Schwalmtal für die Gemeinde wichtig sind.