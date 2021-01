Diskussion um Wohnhaus in Waldnieler Altstadt : Bleichwall 18 - Kreis begründet Genehmigung

Diskussion um Wohnhaus in Waldnieler Altstadt

Auf diesem unbebauten Grundstück am Bleichwall 18 ist der Bau eines Neun-Parteien-Hauses genehmigt. Ein Anwohner-Paar kritisiert den Plan. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Ein Anwohner-Paar fürchtet Nachteile durch ein neues Wohnhaus am Bleichwall. Der Kreis erklärt, nach objektiven Merkmalen geprüft zu haben.

Petra und Rüdiger Lunden, die am Bleichwall 20 in Schwalmtal-Waldniel wohnen, fürchten Nachteile, wenn das leere Grundstück am Bleichwall 18 bebaut wird. Für die Fläche, auf der ein Bungalow abgerissen wurde, gibt es Baupläne: dort soll ein Neun-Parteien-Haus errichtet werden.