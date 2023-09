Neu in Schwalmtal Klönen und boulen mit dem Biber-Verein

Es war alles geplant für jenen Sonntag, 6. August. Ein Hutkonzert und Boulespiele sollte es an und auf der Boulebahn in der Nähe der Kirche St. Georg geben, Wein, Käse, selbst gebackenes Baguette – und dazu natürlich die Gelegenheit, die Mitglieder des neuen Amerner Biber-Vereins kennenzulernen. Kurzfristig sagten diese den Termin dann wetterbedingt ab. „Am Freitag, 29. September, starten wir einen zweiten Anlauf“, kündigt der Vorstand nun an. „Boulen und Klönen“ auf dem Bouleplatz an der Kirche, direkt hinter dem Kriegerdenkmal, beginnt um 16 Uhr.