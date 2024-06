Neu in Niederkrüchten Deko-Objekte aus dem Selbstbedienungs-Schränkchen

Dagmar Engels leitet einen Kindergarten in Viersen-Süchteln. „Der Job ist echt fordernd“, sagt die 58-Jährige. In ihrer Freizeit macht sie deshalb zum Ausgleich etwas, das sie auf andere Gedanken bringt. Etwas, „wobei ich schnelle Ergebnisse bekomme“, erzählt sie: Die Niederkrüchtenerin stellt Deko-Objekte aus einer gipsähnlichen Gießmasse her. Mittlerweile bietet sie einen Teil ihrer Werke zum Verkauf an, vor ihrem Haus in Niederkrüchten-Elmpt hat sie einen Selbstbedienungs-„Stöberschrank“ aufgestellt. Jutta Koppenhagen und ihre Tochter Lotta hatten eine ähnliche Idee: Sie betreiben neben ihrem Haus in Niederkrüchten ein „Glücksschränkchen“ mit Deko-Objekten aus Gießmasse. „Das ist ein Trend“, sagt Lotta Koppenhagen. In Niederkrüchten-Dam setzt Silke Meyer ebenfalls auf Selbstbedienung – allerdings fertigt sie Objekte aus Epoxidharz. Auf Bestellung schließt sie darin sogar Tierhaare ein.