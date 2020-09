Freizeitangebot in Brüggen-Bracht : Neu in Bracht: Boule-Sets zum Leihen

Testeten die neuen Boulekugeln am Bischof-Dingelstad-Platz: Hartmut Funken (v.l.), Paulos Kiriakidou, Heidi Hamers, Frank Gellen, Silke Beckstedde und Michaela Mevißen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Mehr Leben für den 2019 umgestalteten Bischof-Dingelstad-Platz: Das will Familienbeauftrage Michaela Mevißen durch Leih-Boule-Sets erreichen. Alles, was Sie zu Ausleihe und Spiel wissen müssen.

Mehr Menschen auf Schweinchen-Jagd bringen: Das will Michaela Mevißen, die Familienbeauftragte der Gemeinde Brüggen. Mit Boulespielern will sie das Boulefeld am Bischof-Dingelstad-Platz in Brüggen-Bracht beleben. Bei den örtlichen Gastronomen Heidi Hamers (Ratsstube/Bürgersaal), Paulos Kiriakidou (Marktjournal) und Silke Beckstedde (Cafe Bürgermeisteramt) können ab sofort die Boulekugel-Sets kostenfrei ausgeliehen werden.

Auf die Idee kam die Familienbeauftragte durch die Corona-Pademie und die daraus resultierenden Absagen von Veranstaltungen: „In diesem Jahr mussten viele Angebote für Kinder und Familien ausfallen“, sagt Mevißen. „Daher haben wir überlegt, wie wir ein Angebot im kleinen Rahmen schaffen können.“ Bei der Anschaffung der neuen Kugelsets konnte Mevißen auf einen Fachmann setzen: Hartmut Funken.

Der 82-jährige Funken ist seit mehr als 20 Jahren begeisterter Boulespieler. „Angefangen habe ich damit, weil ich nicht mehr Tennis spielen konnte“, erinnert er sich. Zunächst habe er in einer Viersener Gruppe gespielt, dann das Spiel mit den silbernen Kugeln in einer Arbeitsgemeinschaft an der Gesamtschule Brüggen vermittelt. Der Brüggener führt die Firma „Belleboule“.

Was muss ein guter Boule-Spieler können? „Es ist hauptsächlich eine Frage der Konzentration“, sagt Funken. Gespielt wird in zwei Teams. Jeder Spieler versucht, sich mit einer Metallkugel einer kleineren Holzkugel, Schweinchen genannt, zu nähern. Das kann er tun, indem er seine Kugel näher an die Holzkugel als der Gegner legt oder indem er die Kugel des Gegners mit einem gezielten Wurf wegschießt. Funken beantwortet gern Fragen rund um das Boule-Spiel oder kommt am Platz vorbei (E-Mail-Anfragen an: info@belleboule.de).

Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) hofft, dass das neue Angebot am Bischof-Dingelstad-Platz bereits in den Herbstferien genutzt wird. Der Platz war 2019 neu hergerichtet worden (Kosten insgesamt: rund 500.000 Euro). Er wurde gepflastert, ein Vereinsbaum mit Wappen wurde errichtet, Parkflächen wurden markiert, es gibt neue Verteilerkästen, neue Leuchten und eine E-Ladestation.

Auch für Born und für Brüggen sollen 2021 weitere Boule-Leihsets angeschafft werden.