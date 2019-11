Kreis Viersen : Stefan kämpft gegen Hamlets Abschiebung

Kreis Viersen Als geduldetem Flüchtling droht Hamlet Aghafanyan (35) die Abschiebung. Seit vier Jahren arbeitet er bei der Brüggener Firma Lankes, Chefs und Kollegen schätzen den Armenier. Sie wollen erreichen, dass die Familie bleibt.

Doch Hamlet Aghafanyans Aufenthalt in Deutschland ist nur geduldet. Vor zwei Tagen wurde ihm in einen Schreiben die Abschiebung angekündigt. Das will sein Kollege Stefan, aber auch dessen Chefs Markus und Ben Zohlen, verhindern. Stefan Haeger hat Donnerstag Nacht ein kurzes Video aufgenommen, in dem er die Situation von Hamlet, dessen Frau und den beiden Töchtern schildert. Im grünen Kapuzenpulli erzählt er von seinem Kollegen, der zum Freund geworden ist. Stefan Haeger zuckt auch ratlos die Achseln und meint: „Es kann doch nicht sein, dass jemand, der so integriert ist, abgeschoben wird.“ Mit dem Post bei Facebook hoffte er auf etwas Unterstützung.