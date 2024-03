Aus Klimaschutzprogramm Nettetal will Fördermittel für Nichtstun im Wald

Der Poelvennsee könnte für die Stadt Nettetal nicht nur als Naherholungsziel von Touristen von Nutzen werden. Die Stadtverwaltung und der Landesbetrieb Wald und Holz haben einen Plan erarbeitet, wie die Uferbereiche des Sees künftig Geld in die Kasse der Stadt bringen könnten. Denn sie sind nach Ansicht der beiden Institutionen geeignet, die Kriterien eines Förderprogramms für „klimaangepasstes Waldmanagement“ zu erfüllen. Wenn die Stadt dabei zum Zuge kommt, müsste sie auch gar nicht mehr viel tun. Im Gegenteil: Kerngedanke des Programms ist es, Wald aus der Bewirtschaftung herauszunehmen und in Ruhe zu lassen. Stadt und Landesbetrieb haben fast 120.000 Quadratmeter Forst rund um den Poelvennsee dafür ausgeguckt. Am Dienstag, 5. März, soll sich der Umweltausschuss des Stadtrates damit befassen und seinen Segen geben.