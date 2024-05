Aktion nicht nur in Stadtverwaltung So will Nettetal Fairtrade-Town werden

Info

Konsum Wer fair gehandelte Produkte kaufe, leiste einen Beitrag dazu, dass Männer, Frauen und Kinder eine Zukunftsperspektive in ihrer jeweiligen Heimat erhalten, sagt die Stadtverwaltung. Fairtrade stehe auch für den Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung in den Ländern der Produkterzeugung. So könne das Motto „Global denken, lokal handeln“ mit Leben erfüllt werden. Mehr Informationen unter www.fairtrade-deutschland.de.

Internetseite Wer sich für das Thema fairer Handel interessiert, kann sich per E-Mail an die Stadtverwaltung wenden, fairtrade@nettetal.de. In Kürze werden auch auf der Internetseite der Stadt www.nettetal.de Informationen zur Verfügung gestellt.