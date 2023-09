Polizei Viersen sucht Zeugen Radler unter Drogen in Unfall in Nettetal verwickelt

Ein Radfahrer und ein Motorradfahrer sind bei einem Unfall am Sonntag um 16.50 Uhr auf der Lindenallee in Nettetal-Breyell leicht verletzt worden. Die Polizei prüfte deren Fahrtauglichkeit und stellte fest, dass der Radfahrer (43) aus Viersen möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er radelte nach Angaben der Polizei auf der Lindenallee in Richtung Breyell, bog an der Einmündung zum Seeuferweg nach links dorthin ab und stieß mit dem Motorrad eines Niederkrüchteners (56) zusammen, als dieser ihn überholte. Beide stürzten. Die Polizei sucht Zeugen: Kontakt unter ☏ 02162 3770.