Nettetal/Viersen : Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Die Polizei konnte einem 35-jährigen Wohnungslosen eine Vielzahl von Einbrüchen nachweisen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nettetal/Viersen Nach einer Vielzahl von Einbrüchen im April in Nettetal, Viersen und Kempen konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Dem Mann werden 56 Einbrüche zur Last gelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im April 2021 ereigneten sich verschiedene Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, zumeist in Nettetal, Kempen und Viersen-Dülken.

Bei allen Einbrüchen stellten die Ermittler auffällige Spuren fest, so auch bei Einbrüchen in sieben Reihenhäuser in Dülken. Anhand einer Videoauswertung konnten die Ermittler einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz als Täter identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erwirkte einen Haftbefehl.

Der 35-Jährige wurde bereits im Juli bei der Einreise aus den Niederlanden festgenommen. Dem Mann konnten laut Polizei bisher 56 Einbruchsdelikte nachgewiesen werden.

(hb)