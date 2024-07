Ausflugstippin Nettetal Spazieren unter Urzeitbäumen

Wer seltene Gehölze erleben will oder einen Rückzugsort sucht, ist auf der Sequoiafarm im Nettetaler Stadtteil Kaldenkirchen richtig: Auf dem fünf Hektar großen Gelände fand 1950 die erste systematische Anzucht und Selektion von Mammutbäumen in Europa statt. Damals standen dort bereits zwei große Bergmammutbäume. Doch nach einem großen Brand im Grenzwald wurde begonnen, weitere Vertreter der größten Baumart der Erde heranzuziehen. Gleichzeitig wurde erstmals in Deutschland der forstliche Anbau getestet.