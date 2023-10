Unfall in Nettetal-Breyell Rollerfahrer prallt gegen Laterne – Lebensgefahr

Bei einem Überholmanöver eines Lastwagenfahrers ist ein Rollerfahrer (57) aus Venlo am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Dies meldet die Polizei. Am Freitag gegen 14.50 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Lobbericher Straße in Nettetal-Breyell inRichtung Zentrum unterwegs. Nach Angaben der Polizei überholte ihn an der Kreuzung Lobbericher Straße/Haagstraße ein in gleicher Richtung fahrender Lkw-Fahrer (34) aus Viersen-Dülken. Ob sie die Fahrzeuge dabei touchierten, ist dabei laut Polizei noch nicht bekannt. Der Rollerfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er derart schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Lobbericher Straße für vier Stunden komplett gesperrt.