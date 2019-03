Nettetal-Breyell: Radler fährt Dreijährige an

Nettetal Das Kind wurde zur stationären Behandlung ins AKH-Viersen eingeliefert.

Am Samstag gegen 17.10 Uhr ist es in Nettetal-Breyell in Höhe Beek 21 zu einem Zusammenstoß zwischen einem dreijährigen Mädchen und einem Radfahrer gekommen. Wie die Polizei berichtete, überquerte das Kind die Fahrbahn, um zum Vater zu gelangen und wurde von dem Radfahrer, der die Straße Beek in Richtung Lobberich befuhr, angefahren und überrollt.