Vorfall in Nettetal : Polizei sucht Täter nach Diebstahl in Kiosk

Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Nettetal Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr aus einem Kiosk an der Hochstraße in Nettetal-Lobberich alkoholische Getränke gestohlen. Laut Polizei versuchte eine Kundin noch, den Mann festzuhalten, der aber riss sich los und flüchtete.

Der Gesuchte war 30 bis 40 Jahre alt, schlank und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Jacke mit grauen Streifen am Ärmel.

Um Hinweise auf Tatverdächtige bittet die Kripo unter Ruf 02162 3770. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere die Kundin, die sich dem Dieb in den Weg stellte, wird gebeten, sich zu melden.

(biro)