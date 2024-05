Neuer Chef Nils Radtke Zurück in Nettetal – als Amtsgerichtsdirektor

Der „Neue“ wusste also was er tat, als er sich für die Aufgabe interessierte. „Ich hatte meine Zeit in Nettetal in sehr guter Erinnerung behalten. Ich finde die Größe dieser Einheit sehr reizvoll und die sehr enge Zusammenarbeit in dem Team“, sagt Radtke. Das Team umfasst rund 40 Mitarbeiter. Richter sind davon sechs, die sich allerdings 4,5 Stellen teilen und gemeinsam für den Raum Nettetal und Brüggen zuständig sind.