Tierheim Kreis Viersen Kater Oskar und Timo suchen ein neues Zuhause

Oskar und Timo haben sich im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich kennengelernt und sind Freunde fürs Leben geworden. Der schwarz-weiße Oskar kam am 9. Februar vergangenen Jahres ins Tierheim. Der schwarze Kater Timo zog am 8. November ein. Bei beiden war es Sympathie auf den ersten Blick. Sie sind Kumpel geworden, die zusammen kuscheln und spielen. Daher sollen die beiden inzwischen kastrierten Kater auch nur zusammen abgegeben werden. Vom Alter her werden sie zwischen ein und 1,5 Jahre geschätzt. Oskar und Timo sind beide noch etwas scheu. Leckerchen und Spielzeug stehen sie aber sehr offen gegenüber. Telefon Tierheim: 02153 3785.