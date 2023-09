Modernisierung in Nettetal So sieht jetzt die Privatstation des Krankenhauses aus

Der Umbau erfolgte nach Angaben des Krankenhauses in zwei Abschnitten. Sieben Zimmer wurden bereits 2016/2017 saniert. In dieser Zeit war der Rest des Bereichs 3a in Betrieb. Zehn Zimmer wurden von April 2022 bis August 2023 saniert. Dazu war der gesamte Bereich 3a geschlossen, weil in den bereits zuvor sanierten Zimmern noch Klimaanlagen nachgerüstet wurden.