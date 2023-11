Ab Nettetal-Kaldenkirchen A61 jetzt nur noch nachts gesperrt

(mrö) tung Venlo wird ab sofort nur noch nachts voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH am Montagnachmittag mit. Grund für die am Montag eingerichtete Sperrung seien Bauarbeiten auf niederländischer Seite, hatte ein Sprecher von Autobahn GmbH erklärt. Ursprünglich sollte die A61 bis Mittwochmorgen, 8. November, durchgehend ab der Anschlussstelle Kaldenkirchen in Richtung Niederlande gesperrt werden. Am Montag erklärte ein Sprecher nun: „Die Vollsperrung gilt jeweils nur nachts von 20 bis 6 Uhr.“ In dieser Zeit werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Nettetal-West von der A61 abgeleitet und können dort der Rote-Punkt-Beschilderung folgen. Auch die Auffahrt der Anschlussstelle Nettetal-West ist in Fahrtrichtung Venlo gesperrt.