Info-Veranstaltung in Nettetal Investor stellt Bürgern Pläne für neue Windräder vor

Die in Geilenkirchen ansässige Energy Solutions GmbH hat Pläne für einen von zwei Standorten, an denen Windkraftanlagen in Nettetal geplant sind. Sie hat sich dafür eine Fläche am Kölsumer Weg ausgeguckt und möchte darauf fünf Windräder errichten. Diese sollen gemeinsam 65 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Vorgesehen sind Anlagen, die mit einer Gesamthöhe von etwa 200 Metern vom Boden bis zur Flügelspitze. Dem Planungsausschuss des Stadtrats hatte der Geschäftsführer des Unternehmens diese Pläne bereits im Dezember vorgestellt – und dabei auch erklärt, für Bürgerbeteiligungsmodelle offen zu sein. Bei dem Termin am 20. April können nun Bürger ihre Fragen dazu loswerden.