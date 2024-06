Bauen im Kreis Viersen Was beim „Tag der Architektur“ zu sehen ist

Wie man aus der Not eine Tugend machen kann, zeigt die Architektenkammer beim diesjährigen „Tag der Architektur“. Was soll man da präsentieren, wenn sich dank Hochzinsphase und inflationär gestiegener Baukosten die Bauherren vornehm zurückgehalten haben? Das Motto lautet in diesem Jahr „Einfach (um)bauen“ – denn bei Bestandsbauten hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit eine Menge getan.