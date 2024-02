Unfall in Nettetal-Lobberich Frau verunglückt mit neuem Auto

Ein Auffahrunfall mit drei Autos hat sich am Donnerstag um 16.15 Uhr in Nettetal-Lobberich ereignet; eine Fahrerin (44) aus Lobberich wurde dabei leicht verletzt. Sie war laut Polizei mit ihrem neuen Wagen am Schlibecker Berg unterwegs und wollte den Tempomaten regeln. Zu spät habe sie das Auto eines Düsseldorfers (60) bemerkt, der links in Richtung Oberes Heidenfeld abbiegen wollte und anhielt, dahinter fuhr ein Neusser. Sie fuhr auf den Wagen des Neussers auf und schob ihn in den Wagen davor.