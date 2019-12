Neller Advent in Schwalmtal : 400 Gäste — 5000 Euro für den guten Zweck

Schwalmtal Die Schwalmtaler Määrtschpatzen luden zum sechsten Mal zum „Neller Advent“ ein.

Der traditionell in der Adventszeit stattfindende Neller Advent der Schwalmtaler Määrtschpatzen hat an zwei Abenden für vorweihnachtliche Stimmung im Waldnieler Pfarrheim gesorgt. Das sechste Mal startete die beliebte Veranstaltung, zu der laut Mitorganisator Klaus Müller mittlerweile auch gerne Menschen außerhalb von Schwalmtal kommen. Die kostenlosen Platzkarten waren auch dieses Jahr in kürzester Zeit vergeben. Statt Eintritt zu bezahlen, tragen die Besucher mit einer freiwilligen Spende dazu bei, dass der Erlös der beiden Abende Schwalmtaler Bürgern zugute kommt, bei denen es finanziell nicht so gut aussieht. 4000 Euro kamen so zusammen. Aufgestockt wurde der Betrag durch eine Spende über 1001 Euro der Bruderschaft Kirspel-Waldniel, die Frank Campen und Franz-Josef Weber zur Freude und Überraschung der Määrtschpatzen überreichten.