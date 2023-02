Nelkensamstagszug in Schwalmtal-Lüttelforst 200 Jecke waren in Schwalmtal-Lüttelforst unterwegs

Nachwuchsprobleme gibt es beim Karneval in Schwalmtal-Lüttelforst; dort wachsen schon die Jüngsten in die Tradition und ziehen gemeinsam mit den Eltern durch den Ort. Unterstützt wurden die Lüttelforster am Nelkensamstag von 50 Teilnehmern aus dem Kindergarten. Insgesamt zogen rund 200 Jecke von Lousberg nach Lüttelforst, darunter auch Schützenkönigin Doris Berendes und ihr Königinnenhaus. „Schrill und bunt sind wir. Im Vordergrund steht bei uns der Spaß“, sagte Mitorganisator Markus Bolten. „Unsere Zukunft ist gesichert. Die Coronazeit hat uns nicht geschadet, im Gegenteil: Jetzt sind wir mehr als vorher und wir haben auch mehr Helfer.“ Er sei froh darüber, „wie toll unser kleiner Zug hier angenommen wird.“ Nach einem Zwischenstopp im Café Bolten ging es weiter zum Pfarrheim, wo abends noch kräftig gefeiert wurde.