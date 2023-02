Nelkensamstagszug in Brüggen-Bracht 2023 Hunderte jubeln bei buntem Zug in Brüggen-Bracht

Nicht so groß wie beim Jubiläum, doch beeindruckend mit tollen Wagen und fantasievollen Kostümen: So war der Nelkensamstagszug in Brüggen-Bracht, den die „Brachter Wasserratten“ mit ihren neuen Zugleitern Jan Maibaum und Friedhelm Strucken unter dem Motto „Corona adé -Braut olé“ auf die Straßen gebracht hatten. Beliebte Themen: wilde Tiere, schöne Damen, die 1980er Jahre und Figuren wie Stoffhase Felix, Krümelmonster oder Familie Feuerstein. Hunderte säumten die Straßen im Dohlendorf und feierten trotz grauen Himmels ausgelassen. Bürgermeister Frabk Gellen konnte sich als einer der Moderatoren über einen neuen Hut freuen; er fing außerdem etwas Gemüse. Erstmals wurde im Zentrum ein Glasverbot ausgesprochen und kontrolliert; viel (Plastik-)Müll war trotzdem zu beseitigen.