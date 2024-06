Naturdenkmäler in Schwalmtal Frischekur für eine alte Dame

Der Blick von Matthias Nickel, der unter der Blutbuche neben der Grabeskirche in Amern steht, geht in die Krone. „Bei einer gesunden Blutbuche kann man nicht durch die Krone blicken, so dicht sollte sie sein. Hier kann man allerdings Stücke vom Himmel erkennen, wenn man hochschaut“, sagt der Landschaftsarchitekt der Unteren Naturschutzbehörde vom Kreis Viersen. Und genau das ist der Grund, warum sich die Rasenfläche unter der Blutbuche unübersehbar wölbt, um kurz darauf wieder abzufallen. Es scheint, als wäre die Erde für einen Moment regelrecht aufgebläht worden. Sekunden später schießen feine Erdpartikel aus einem Loch im Boden. Es sieht aus, als würden vulkanische Aktivitäten vorliegen. Doch Verursacher ist in diesem Fall allerdings nicht die Natur an sich, sondern die beiden Mitarbeiter der niederländischen Firma TFI Vitaleres Grün GmbH, die mit einer Lanze und Druckluft im Boden arbeiten.