Natur-Werktag für die Kreuzotter im Nationalpark De Meinweg

Beim Natur-Werktag helfen Deutsche und Niederländer gemeinsam der Natur – mal in Deutschland, mal in den Niederlanden. Foto: Naturpark MSN

Grenzland Für den Natur-Werktag im Nationalpark De Meinweg kann man sich noch anmelden.

(biro) Einmal im Jahr organisieren der Naturpark Schwalm-Nette und die niederländische Umweltorganisation Staatsbosbeheer einen Natur-Werktag, bei dem deutsche und niederländische Freiwillige gemeinsam anpacken. Der Natur-Werktag findet in diesem Jahr am Samstag, 3. November, im Nationalpark De Meinweg statt, gleich hinter der niederländischen Grenze bei Elmpt. An der Boslaan bei Vlodrop soll ein Kreuzotter-Tunnel von aufkommenden Bäumen und Sträuchern befreit werden. Die Organisation Staatsbosbeheer fördert seit Jahren die Kreuzotter-Population. Unter anderem wurden offene Streifen in Wald und Heide geschaffen, damit sich die Kreuzotter leicht fortbewegen kann. Außerdem wurde ein Kreuzotter-Tunnel gebaut.