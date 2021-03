Freizeit in Brüggen : Gelungener Saisonstart im Tierpark

Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Spielspaß, glückliche Besucher, ein gut gelauntes Team und Tiernachwuchs: Nach der Winterpause öffnete der Natur- und Tierpark in Brüggen am Wochenende.

„Am schönsten war es, die Kamele zu füttern“, sagt der sechsjährige Jannis. Karlotta kann sich dem nicht anschließen. Die Achtjährige fand es am schönsten im Ziegengehege, wo sie die großen Ziegen und den Nachwuchs streicheln konnte. Die Tiere fand Joshua ebenfalls gut, aber am besten hat es ihm auf dem Spielplatz gefallen. „Da sind so viele tolle Sachen, die Spaß machen“, schwärmt der Fünfjährige. Der Hüpfberg hat es Jonas (4) und Birk (5) angetan. „Das war am allerbesten“, meinen die Brüder. Aber nicht nur die Kinder sind begeistert. Auch den Erwachsenen ist die Freude über den ersten Öffnungstag nach der Winterpause im Natur- und Tierpark Brüggen anzusehen.

Bei Sonnenschein erlebten Kinder und Erwachsene unterhaltsame Stunden. „Es hat richtig gut getan. Es war wie ein Tag Urlaub“, bemerkt Bianca Kippes. Das Wetter habe gepasst, die Menschen seien nett und es sei ein entspannter Tag gewesen, fügt ihr Mann Michael an. Nadine Riemer spricht von einer schönen kleinen Auszeit. „Es war auch nicht so voll, dass man hätte Sorgen haben müssen“, spielt Valentin Riemer auf die Pandemie an.

Info Vorübergehend wieder geschlossen Bauarbeiten Von Montag, 22. März, bis Freitag, 26. März, bleibt der Park für einige weitere Arbeiten, die aufgrund der Schnee- und Frostperiode verschoben werden mussten, geschlossen. Geöffnet Ab dem 27. März geht es normal weiter, wenn es die Pandemielage zulässt.

In Sachen Corona hat Betreiber Stephan Kerren entsprechend vorgesorgt. Die Besucher müssen sich anmelden und die Besucherzahl ist limitiert. Maskenpflicht herrscht in den sanitären Anlagen und wenn man sich Essen oder Getränke zum Mitnehmen holen möchte. „Wir haben auf der großen Picknickwiese jede Menge Holzbänke und -tische mit viel Abstand aufgebaut, wo die Gäste in aller Ruhe mit Essen und Getränken verweilen können“, sagt Kerren. Im Park müssen die Besucher keine Masken tragen, es gilt lediglich, Abstand zu wahren und die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. Und das hätten die Besucher hervorragend umgesetzt, lobt der Betreiber. Eine Einschränkung wegen der Pandemie gibt es. Das Schlangenhaus hat nicht geöffnet. Dort wäre es einfach zu eng. Dafür können die Reptilien durch Glasscheiben betrachtet werden.

Die Winterpause hat der Natur- und Tierpark genutzt, um einiges zu ändern. Es gibt neue Attraktionen und Tiere. So sind Schwarzkopfschafe und Schnappschildkröten dazugekommen. Die neuen Landschildkröten befinden sich noch im Winterschlaf. Durch die Anlage neuer Gehege und eine großflächige neue Umzäunung hat sich das Wegenetz im Park geändert. Es kann nun ein Rundwanderweg genutzt werden. Neu ist auch die Holzfotostation mit Erdmännchen, Ziege, Affe und Känguru für Selfies. Per dicker Holzrollen kann das jeweilige Datum eingestellt werden. Dank einer auf die Station ausgerichteten Holz-Smartphonehalterung ist das perfekte Selfie mit der Familie möglich. Gigantisch ist der neue Riesensandkasten mit Überdachung. Wobei eine Strandlandschaft mit Liegestühlen, Strandhäuschen, Möwen, Leuchtturm und einer Stadt am Meer das Ganze einrahmt. „Handgemalt von unseren Mitarbeitern“, informiert Helga Kerren. Der neue Holztraktor für den Spielplatz hat indes Lieferschwierigkeiten und wird gegen Ostern ankommen.