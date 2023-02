Altweiber in Alt-Viersen Narren erobern Stadthaus in Viersen

Viersen · Als letztes der drei Rathäuser in Viersen fiel am Nachmittag das Stadthaus in Alt-Viersen in die Hände der Narren. Dort hatten die Möhnen gemeinsam mit der Bürgermeisterin versucht, die Attacken der Karnevalisten abzuwehren - vergeblich.

16.02.2023, 17:38 Uhr

17 Bilder Rathaussturm in Viersen 17 Bilder Foto: Martin Röse

In Alt-Viersen ist das Stadthaus nach zäher Verteidigung am Altweiber-Nachmittag in die Hände der Karnevalisten gefallen. Hunderte Schaulustige verfolgten das Spektakel auf dem Rathausmarkt. Bereits um 15.30 Uhr hatten Senatspräsident Frank Schiffers und die Mitglieder zahlreicher Karnevalsvereine zum Sturm auf den Amtssitz von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) aufgerufen - doch die hatte starke Verteidigerinnen an ihrer Seite: Die Dreistadt-Möhnen standen wie ein Riegel an der Seite der Bürgermeisterin, selbst Prinzessin Regina I. reihte sich in die Riege der Verteidigerinnen ein. „Wenn Du jetzt aufgibst, würden wir das annehmen“, startete Schiffers einen ersten Versuchsballon, wurde aber von der Bürgermeisterin brüsk zurückgewiesen. Es folgten Gesangsdarbietungen und Tänze, um das Herz der Bürgermeisterin zu erweichen, das verriegelte Stadthaus zu öffnen. Sie bekannte, dass sich die Karnevalisten in ihr Herz getanzt hätten. Aber dass die einfach ins Stadthaus tanzen – das ließ Anemüller nicht zu. Schlimmer noch: Sie äußerte sich despektierlich über die zur Schau gestellte Waffengewalt. Das sei doch eine recht mickrige Kanone, meinte Anemüller. (Freilich: Der Krach war enorm.) Am Ende aber obsiegten die Jecken, gaben die Möhnen den Weg frei, wurde versöhnlich im Foyer des Stadthauses gemeinsam weitergefeiert.

(mrö)