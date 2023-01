Busbahnhof in Viersen Unbekannte zücken Messer und treten 17-Jährigen

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich der 17-Jährige und ein Freund gegen 23.45 Uhr an der Lindenstraße auf, als die drei Tatverdächtigen ihn nach Zigaretten und Geld fragten. Nachdem beide Viersener weder Geld noch Zigaretten gaben und sich zu Fuß in Richtung Casinogarten entfernten, trat laut Polizei einer der drei Tatverdächtigen den 17-Jährigen mehrfach. Zudem zückte, wie dessen Freund angab, ein weiterer Tatverdächtiger ein Messer, das aber nicht zum Einsatz kam. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige und dessen Freund beschrieben der Polizei die Tatverdächtigen: Sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, schwarze Haare und einen dunklen Teint haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02162 3770.