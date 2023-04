Stärke von 2,8 auf der Richter-Skala Nächtliches Erdbeben erschüttert Brüggen

Erschütterungen des Bebens am Sonntag waren in bis zu 20 Kilometer Entfernung zu spüren und umfassten auch die Städte Viersen, Mönchengladbach, Kempen und Erkelenz. In größere Distanz war das Beben vor allem durch das Grollen wahrnehmbar. In den Niederlanden waren Roermond und Venlo betroffen. Zunächst habe es heftig gerumst, danach grummelte es und in den Häusern der Region sei ein Zittern zu spüren gewesen, teilen Menschen in den sozialen Medien mit. Viele hätten sich erschrocken oder hätten zunächst an eine Detonation gedacht. In Schwalmtal und Nettetal war das Beben ebenfalls zu spüren. Zeugen berichten von schwachen Erschütterungen, einem lauten Grollen und klirrenden Gläsern im Schrank. „Das Haus und der Kleiderschrank haben vibriert, als wenn etwas neben dem Haus eingeschlagen sei“, so eine Meldung aus Brüggen. „Ich habe ein dumpfes Geräusch wahrgenommen, dachte mein Sohn wäre vielleicht aus dem Bett gefallen“, lautet eine Meldung aus Wegberg.