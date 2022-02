Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Nächtlicher Einsatz in Waldniel

Nächtlicher Einsatz in Waldniel

Vorfall in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Vier Fahrzeuge und 18 Feuerwehrleute sind zur Dülkener Straße alarmiert worden. Als sie dort eintrafen, stellten sie fest, dass sich im Vorraum einer Bankfiliale starker Rauch entwickelt hatte.

Der Löschzug Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal ist am Sonntag um 1.57 Uhr per Sirene alarmiert worden; an der Dülkener Straße könnte laut Alarmierung ein Wohnungsbrand ausgebrochen sein. Deshalb wurden vorsorglich alle verfügbaren Kräfte angefordert. Der Löschzug Waldniel war insgesamt mit 18 Wehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort.