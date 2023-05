Polizei sucht Zeugen Nächtliche Brandstiftung in Brüggen-Bracht

(busch-) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Fall von Brandstiftung. Wie sie am Montag mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag Spender für Hundekotbeutel beim Hundespaziergang an der Florianstraße in Brüggen-Bracht angezündet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer um kurz vor 3 Uhr nicht nur bemerkt, sondern er löschte auch die Flammen. Der Beutelspender wurde vollkommen zerstört. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen. Sie fragt: Wer hat in der Nacht von Freitag, 19. Mai, auf Samstag, 20. Mai, verdächtige Beobachtungen an der Florianstraße oder in der Umgebung gemacht? Zeugen können sich melden unter der Rufnummer 02162 3770.