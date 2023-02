Ausstand in Viersen Verdi: Nächster Warnstreik am Dienstag

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Dienstag erneut zum Warnstreik in der Region auf. In Viersen sollen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der NEW, der Sparkasse Krefeld und des Niersverbandes streiken. „Es wird zu erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs kommen, kommunale Dienste werden nur eingeschränkt oder gar nicht angeboten, viele städtische Kindertagesstätten werden nur Notgruppen betreiben oder komplett geschlossen bleiben“, sagte Gewerkschafts-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das Angebot der Arbeitgeber sei „völlig unzureichend“.