Baustelle in Viersen : Start für den Rohrvortrieb in drei Bauabschnitten

Der Bohrkopf ist mit Schneiderädern versehen, zur Taufe wurde ein Plüsch-Erdmännchen darauf gesetzt. RP-Foto: Nadine Fischer. Foto: Nadine Fischer

Viersen Für den Rohrvortrieb hat die NEW drei Streckenabschnitte festgelegt. Der Bohrkopf ist mit 50 bis 90 Kilogramm schweren Schneidrädern versehen, die in rund 13 Metern Tiefe den Boden abtragen.

Der Regenrückhaltekanal unter der Freiheitsstraße wird im Rohrvortriebsverfahren angelegt. Wenn die mit dem frisch getauften Bohrkopf ausgestattete Vortriebsmaschine in der Baugrube an der Freiheitsstraße platziert ist, gräbt sie sich von Höhe der Sebastianusstraße aus 740 Meter weit zum Endschacht an der Kreuzung mit dem Willy-Brandt-Ring. Unterwegs werden Stück für Stück die Stahlbetonrohre mit einer Länge von bis zu 3,50 Metern für den Kanal in den entstandenen Tunnel gepresst.

Für den Rohrvortrieb hat die NEW drei Streckenabschnitte festgelegt. Vom Endschacht am Willy-Brandt-Ring wird die Vortriebsmaschine – oberirdisch – zur Baugrube auf Höhe der Krefelder Straße transportiert. Von dort arbeitet sie sich in Richtung Baugrube Sebastianusstraße vor. Ist sie dort angelangt, wird sie zum Endschacht auf Höhe der Ernst-Moritz-Arndt-Straße verfrachtet und in Richtung der Baugrube an der Krefelder Straße eingesetzt.

Der Bohrkopf ist mit 50 bis 90 Kilogramm schweren Schneidrädern versehen, die in rund 13 Metern Tiefe den Boden abtragen. So wird Platz geschaffen für die Stahlbetonrohre, die dahinter nach und nach in den Boden gepresst werden. Um Reibungskräfte zu minimieren, werde beim Rohrvortriebsverfahren eine Betonitsuspension „für die Schmierung“ eingesetzt, erklärt Markus Tieben, Projektleiter der NEW. Diese Suspension gelangt ebenso wie die abgetragene Erde über Förderpumpen an die Oberfläche und in eine Separieranlage. Die herausgefilterte Erde wird abtransportiert, die Betonitsuspension gelangt wieder in den Kreislauf für den Rohrvortrieb.