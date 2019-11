Baustelle in Viersen : Tiefensammler: Der Riesenbohrer ist da

Der NEW-Bohrkopf ist nicht nur mit Schneiderädern auf der Front, sondern auch mit viel Technik ausgestattet. . Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Mit der Bohrkopftaufe beginnt auf Viersens größter Baustelle entlang der Freiheitsstraße eine wichtige Phase. Die Vortriebsmaschine schafft unterirdisch Platz für die Stahlbetonrohre des geplanten Regenrückhaltekanals.

Leicht verunsichert beäugen Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und NEW-Vorstand Frank Kindervatter die grüne Sektflasche, die an einer Kordel vom Haken eines Baggerarms baumelt. Wie viel Schwung ist wohl nötig, damit die Flasche an der Außenhülle des riesigen Bohrkopfs der Vortriebsmaschine zerschellt? Egal, Anemüller greift sich die Flasche, zählt „Eins, zwo“ – dann macht’s „Platsch“, grüne Splitter fliegen durch die Luft, Sekt verteilt sich auf der Außenhülle. Damit ist der Bohrkopf, der so viel wiegt wie 150 VW-Käfer, getauft auf den Namen „Andrea“. Anfang Dezember wird Andrea an der Freiheitsstraße in Höhe der Sebastianusstraße 13 Meter abwärts in die Baugrube gehievt. Von da unten aus soll sie damit beginnen, Platz zu schaffen für die Stahlbetonrohre des 2,5 Kilometer langen Tiefensammlers. Was bisher auf Viersens größter Baustelle passiert ist, waren eigentlich nur Vorarbeiten dafür. Bevor solche bergmännischen Verfahren starten, ist es Brauch, dass der Bohrkopf getauft wird – Namenspatin ist in diesem Fall Andrea Lausberg, Leiterin der Abteilung Abwasser der NEW.

Wofür braucht Viersen den Tiefensammler? Frank Kindervatter erinnerte in seiner Ansprache an einen Tag vor rund zehn Jahren, als er noch sein Büro in Viersen mit Blick auf die Freiheitsstraße hatte: Damals habe es stark geregnet, innerhalb von Sekunden sei die Straße überflutet gewesen. Um Situationen wie diese zu vermeiden, beschloss die Stadt Viersen, mehr Rückhaltevolumen im Mischwassernetz zu schaffen, mit dem Bau wurde die NEW beauftragt. Weil das betroffene Gebiet dicht bebaut ist, soll der Regenrückhaltebehälter als 2,5 Kilometer langer Kanal mit einem Fassungsvermögen von 17.500 Kubikmeter unter der Freiheitsstraße angelegt werden – deshalb wird er auch als Tiefensammler bezeichnet. Er wird an mehreren Stellen mit dem bestehenden Kanalnetz verbunden. Falls nötig, wird im Tiefensammler Regenwasser zwischengespeichert und über ein Pumpwerk in weiterführende Kanäle befördert.

Info Das gesamte Kanalnetz in Viersen entlasten Überfallbauwerke Mit dem Tiefensammler soll das gesamte Kanalnetz entlastet werden. In den Bereichen Bendstraße, Goetersstraße, Bahnhofstraße, Große Bruchstraße und Josefsring will die NEW sogenannte Überfallbauwerke erstellen, die das vorhandene Kanalnetz an den Tiefensammler, der als Ziwschenspeicher dient, anschließen.

Was bisher geschah Im Januar hat die NEW mit den Vorarbeiten für den Tiefensammler begonnen. Am Knotenpunkt Freiheitsstraße/Josefsring/ und Brüsseler Allee wurde die erste mit Betonpfählen gesicherte Baugrube angelegt. Die Grube wurde trockengelegt, Taucher dichteten den Boden mit Beton ab um dafür zu sorgen, dass von unten kein Grundwasser hinein drückt. Bis Ende des Jahres sollen sieben der acht geplanten Baugruben fertig sein, von denen aus letztendlich der Tiefensammler abschnittsweise angelegt wird. Mit der Baustelle gehen Straßensperrungen und geänderte Verkehrsführungen einher. NEW und Stadt hätten „in mühevoller Kleinarbeit“ ein Verkehrskonzept erstellt, sagte Bürgermeisterin Anemüller bei der Bohrkopftaufe. Und das sei – anders als befürchtet – „nicht katastrophal, es ist absolut akzeptabel und tolerierbar“.

NEW-Vorstand Frank Kindervatter und Bürgermeisterin Sabine Anemüller übernahmen die Bohrkopftaufe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)