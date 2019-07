Tierischer Nachwuchs : Süßer Nachwuchs im Tierpark Brüggen

Brüggen Zwei kleine Alpakakinder springen seit wenigen Tagen lebensfroh durch ihr Gehege. Außerdem sind zwei indische Weißschwanz-Stachelschweine als neue Bewohner in den Park eingezogen. Infos über Bienen gibt es auch.

Gleich zweimal gibt es Nachwuchs bei den Alpakas im Brüggener Natur- und Tierpark. Am vergangenen Mittwoch wurde ein Mädchen geboren und bereitete ein paar Tage etwas Sorgen. Mutter May war zunächst nicht sehr interessiert an dem Nachwuchs. Doch das Mädel machte direkt einen neugierigen, aufgeweckten Eindruck und hielt sich tapfer auf den Beinen. Jetzt trinkt es und gedeiht prima. Am Sonntag wurde dann noch ein Alpaka-Junge geboren. Mutter Finchen gibt auf ihn Acht und die Besucher freuen sich, den Nachwuchs zu entdecken. Alpakahengst Lenny muss noch ein wenig warten, bis er zu seinen Kindern darf. Die beiden Mütter brauchen jetzt erst einmal etwas Ruhe mit ihren Kindern und die Jungen ein wenig Training, bis sie nicht mehr so wackelig auf den Beinen stehen.