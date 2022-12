Krimi aus Viersen Wenn ein Nachtwächter zum Autor wird

„Jeder Rundgang bereitet mir sehr viel Freude“, sagt er. In den vergangenen 13 Jahren hat er bereits Brautpaare oder Besucher aus Italien durch seine Heimat geführt. Aber vor allem einen Rundgang wird er so schnell nicht vergessen: Während seiner anfänglichen Recherchen ist Schmitz auf die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft aufmerksam geworden. „Nur Städte können in dieser Zunft Mitglied werden.“ Daraufhin kontaktierte er die Stadt Viersen, die sich 2011 bei der Zunft meldete. „Nach dreieinhalb Jahren erschien eine Abordnung dieser Zunft hier in Dülken. Die haben sich die historischen Gebäude angesehen und die Nachtwächterrunde angeschaut.“ Daraufhin wurde Dülken als 63. Ort in ganz Europa in die Zunft aufgenommen: „Das ist etwas ganz Besonderes“, weiß der 59-Jährige. „Es werden nur Städte aufgenommen, die belegen können, dass es in der Stadt Nachtwächter gegeben hat.“ Nach Dülken wurde in der Zunft die tschechische Hauptstadt Prag aufgenommen.