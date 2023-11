Erst zum zweiten Mal in NRW Nachtwächter und Türmer aus Europa kommen nach Viersen

Da Viersen keine Hotelbetten in der erforderlichen Menge in einem Haus biete, habe man für die Unterbringung der Besucher eine andere Möglichkeit gewählt, erläuterte Sabine Anemüller. So sollen die Gäste – erwartet werden um die 110 Menschen – im Hotel „The Bridgge“ in der Gemeinde Brüggen untergebracht werden. Von dort aus werden sie dann per Shuttle zu ihren Terminen in Viersen und zu den geplanten Veranstaltungen des weiteren Programms gebracht. Diese Reise ist für sie nicht kostenfrei. Die Stadt Viersen unterstützt das Zünfte-Treffen laut Empfehlung einer deutlichen Mehrheit im Wirtschaftsförderungsausschuss mit 18.000 Euro, zudem werden dafür weitere Mittel in Höhe von 20.000 Euro von Sponsoren genutzt.