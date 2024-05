Europäisches Nachtwächter-Treffen Das wird Dülkens sicherstes Wochenende

Lichtscheues Gesindel ist gut beraten, am Wochenende einen weiten Bogen um den Stadtteil Dülken zu schlagen. Dort wird die Zahl der Nachtwächter exponenziell erhöht: Die Stadt Viersen richtet das Europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen aus. 74 Zunftvertretungen aus vier Ländern, in traditionellen Gewändern gekleidet, ausgestattet mit Hellebarden und Laternen, sind dabei. Insgesamt sieben Türmerinnen und Türmer sowie 67 Nachtwächter reisen an. Sie vertreten Städte und Gemeinden in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Polen.